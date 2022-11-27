Йоханнес Клебо: я бы дал Хальфварссону место на подиуме

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал дисквалификацию шведского лыжника Калле Хальфварссона по итогам 20-километровой гонки преследования в свободном стиле у мужчин на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Сегодня я бы дал ему место на подиуме», — приводит слова Клебо Expressen.

Напомним, Хальфварссон приехал к финишу третьим, однако во время гонки швед обогнал соперников за пределами трассы. Таким образом, третье место достанется итальянцу Федерико Пеллегрини. Первым к финишу пришёл Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Гонка преследования, свободный стиль. Мужчины, 20 км



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 45.30,6

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 0,7 секунды

3. Федерико Пеллегрино (Италия) + 1,3