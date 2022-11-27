Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в гонке преследования на первом этапе Кубка мира

В Руке (Финляндия) прошла мужская гонка преследования в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Эта победа стала для него третьей кряду на первом этапе Кубка мира.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Гонка преследования, свободный стиль. Мужчины, 20 км



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 45.30,6

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 0,7 секунды

3. Калле Хальфварссон (Швеция) + 1,0*

4. Федерико Пеллегрино (Италия) + 1,3

5. Вильям Порома (Швеция) + 2,1

6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 2,9.



* — Хальфварссона дисквалифицировали после завершения гонки.