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Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в гонке преследования на первом этапе Кубка мира

Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в гонке преследования на первом этапе Кубка мира
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В Руке (Финляндия) прошла мужская гонка преследования в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Эта победа стала для него третьей кряду на первом этапе Кубка мира.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 1-й этап. Рука (Финляндия). Гонка преследования, свободный стиль. Мужчины, 20 км

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 45.30,6
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 0,7 секунды
3. Калле Хальфварссон (Швеция) + 1,0*
4. Федерико Пеллегрино (Италия) + 1,3
5. Вильям Порома (Швеция) + 2,1
6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 2,9.

* — Хальфварссона дисквалифицировали после завершения гонки.

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