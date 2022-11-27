В FIS объяснили дисквалификацию шведского лыжника Хальфварссона

Рейс-директор FIS (Международной федерации лыжного спорта) Михал Лэмплот объяснил дисквалификацию шведского лыжника Калле Хальфварссона по итогам 20-километровой гонки преследования в свободном стиле у мужчин на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).



«Обычно разрешается пересекать разметку трассы, когда она состоит из еловых веток, в то время как запрещено выходить за пределы вибордов. Судьи решили, что та часть трассы, которую пересёк Хальварссон, должна считаться вибордом. Причина в безопасности. Так что ничего нового.

Команде напомнили об этом сегодня утром. Все гонщики должны были оставаться внутри трассы. Калле сошёл с трассы, не последовав правилу. Он получил от этого преимущество и смог занять лучшую позицию», — приводит слова Лэмплота Expressen.



Напомним, Хальфварссон приехал к финишу третьим, однако во время гонки швед обогнал соперников за пределами трассы. Таким образом, третье место достанется итальянцу Федерико Пеллегрини. Первым к финишу пришёл Йоханнес Клебо.