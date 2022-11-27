Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: первая тройка — за норвежцами
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Сегодня, 27 ноября, в Руке (Финляндия) прошла мужская гонка преследования в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 315.
2. Пол Голберг (Норвегия) — 292.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 231.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 216.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 170.
6. Калле Хальфварссон (Швеция) — 165.
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 156.
8. Вильям Порома (Швеция) — 154.
9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия)/Франческо де Фабиани (Италия) — 141.
Отметим, что Йоханнес Клебо одержал третью победу подряд на Кубке мира.
Новость по темеЙоханнес Клебо одержал третью победу подряд на Кубке мира
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