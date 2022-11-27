Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: первая тройка — за норвежцами

Сегодня, 27 ноября, в Руке (Финляндия) прошла мужская гонка преследования в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 315.

2. Пол Голберг (Норвегия) — 292.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 231.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 216.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 170.

6. Калле Хальфварссон (Швеция) — 165.

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 156.

8. Вильям Порома (Швеция) — 154.

9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия)/Франческо де Фабиани (Италия) — 141.

Отметим, что Йоханнес Клебо одержал третью победу подряд на Кубке мира.