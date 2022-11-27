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В FIS отреагировали на слова Хальфварссона, обвинившего судей в предвзятости

В FIS отреагировали на слова Хальфварссона, обвинившего судей в предвзятости
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Рейс-директор FIS (Международной федерации лыжного спорта) Михал Лэмплот прокомментировал слова шведского лыжника Калле Хальфварссона о своей дисквалификации по итогам 20-километровой гонки преследования в свободном стиле у мужчин на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Я не буду комментировать слова Хальфварссона о том, что судьи хотели поставить на подиум итальянца. Понимаю, что Калле расстроен, но никому из судей не доставляет удовольствия налагать санкции и тем более проявлять неуважение. Тем не менее мы должны соблюдать правила», — приводит слова Лэмплота VG.

Напомним, Хальфварссон приехал к финишу третьим, однако во время гонки швед обогнал соперников за пределами трассы. Таким образом, третье место достанется итальянцу Федерико Пеллегрини. Первым к финишу пришёл Йоханнес Клебо.

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