«В последние годы шведы нечасто попадают на подиум». Пеллегрино ответил Хальфварссону

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, итальянский лыжник Федерико Пеллегрино прокомментировал слова Калле Хальфварссона после того, как швед был дисквалифицирован за обгон соперников за пределами трассы во время 20-километровой гонки преследования свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Напомним, благодаря дисквалификации Хальфварссона Пеллегрино занял третье место по итогам соревнований.

После гонки Хальфварссон позволил себе несколько нелицеприятных фраз в адрес судей и обвинил их в том, что те якобы хотели увидеть на подиуме итальянца.

«Это Калле сказал? Не могу сказать, что в последние годы шведы часто попадают на подиум. Дело не в этом. Я понимаю, что Калле сейчас расстроен. Но это только сделает его ещё сильнее в следующие выходные», — сказал Пеллегрино в интервью Expressen.