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«В последние годы шведы нечасто попадают на подиум». Пеллегрино ответил Хальфварссону

«В последние годы шведы нечасто попадают на подиум». Пеллегрино ответил Хальфварссону
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, итальянский лыжник Федерико Пеллегрино прокомментировал слова Калле Хальфварссона после того, как швед был дисквалифицирован за обгон соперников за пределами трассы во время 20-километровой гонки преследования свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Напомним, благодаря дисквалификации Хальфварссона Пеллегрино занял третье место по итогам соревнований.

После гонки Хальфварссон позволил себе несколько нелицеприятных фраз в адрес судей и обвинил их в том, что те якобы хотели увидеть на подиуме итальянца.

«Это Калле сказал? Не могу сказать, что в последние годы шведы часто попадают на подиум. Дело не в этом. Я понимаю, что Калле сейчас расстроен. Но это только сделает его ещё сильнее в следующие выходные», — сказал Пеллегрино в интервью Expressen.

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