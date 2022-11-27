Две представительницы Швеции делят первое место в дистанционном зачёте Кубка мира у женщин
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Шведские лыжницы Эбба Андерссон и Фрида Карлссон захватили лидерство в дистанционном зачёте Кубка мира по итогам первого этапа в Руке (Финляндия).
Напомним, сегодня Карлссон стала победительницей 20-километровой гонки преследования свободным стилем.
Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Женщины.
1. Эбба Андерссон (Швеция)/Фрида Карлссон (Швеция) — 195
3. Хейди Венг (Норвегия) — 160
4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 156
5. Анне Кьерсти Кальво — 154
6. Рози Бреннен (США) — 147
7. Катарина Хенниг (Германия)/Криста Пярмякоски (Финляндия) — 146
8. Майя Дальквист (Швеция) — 141
9. Силье Теодорсен (Норвегия) — 138
10. Кертту Нисканен (Финляндия) — 121
11. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 110
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