Две представительницы Швеции делят первое место в дистанционном зачёте Кубка мира у женщин

Шведские лыжницы Эбба Андерссон и Фрида Карлссон захватили лидерство в дистанционном зачёте Кубка мира по итогам первого этапа в Руке (Финляндия).

Напомним, сегодня Карлссон стала победительницей 20-километровой гонки преследования свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Женщины.

1. Эбба Андерссон (Швеция)/Фрида Карлссон (Швеция) — 195

3. Хейди Венг (Норвегия) — 160

4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 156

5. Анне Кьерсти Кальво — 154

6. Рози Бреннен (США) — 147

7. Катарина Хенниг (Германия)/Криста Пярмякоски (Финляндия) — 146

8. Майя Дальквист (Швеция) — 141

9. Силье Теодорсен (Норвегия) — 138

10. Кертту Нисканен (Финляндия) — 121

11. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 110