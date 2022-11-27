Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Клебо лидирует, Голберг второй

Дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Клебо лидирует, Голберг второй
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, в Руке (Финляндия) прошла мужская гонка преследования в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Мужчины.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 200
2. Пол Голберг (Норвегия) — 190
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 170
4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 155
5. Вильям Порома (Швеция) — 151
6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 144
7. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 141
8. Эрик Вальнес (Норвегия) — 138
9. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 135
10. Фридрих Мох (Германия) — 118
11. Лукас Бёгль (Германия) — 94
12. Михал Новак (Чехия) — 86

Новость по теме
В FIS объяснили дисквалификацию шведского лыжника Хальфварссона
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022