Дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Клебо лидирует, Голберг второй
Поделиться
Сегодня, 27 ноября, в Руке (Финляндия) прошла мужская гонка преследования в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо.
Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Мужчины.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 200
2. Пол Голберг (Норвегия) — 190
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 170
4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 155
5. Вильям Порома (Швеция) — 151
6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 144
7. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 141
8. Эрик Вальнес (Норвегия) — 138
9. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 135
10. Фридрих Мох (Германия) — 118
11. Лукас Бёгль (Германия) — 94
12. Михал Новак (Чехия) — 86
Новость по темеВ FIS объяснили дисквалификацию шведского лыжника Хальфварссона
Комментарии
- 27 ноября 2022
-
23:45
-
23:32
-
22:43
-
22:16
-
21:46
-
20:30
-
20:13
-
20:03
-
19:59
-
19:05
-
18:26
-
17:44
-
17:40
-
17:32
-
17:21
-
17:05
-
16:27
-
16:20
-
16:17
-
15:45
-
15:39
-
14:57
-
12:40
-
11:56
-
09:59
-
09:50
- 26 ноября 2022
-
23:15
-
22:41
-
21:52
-
21:02
-
20:18
-
20:08
-
20:03
-
19:47
-
18:12
Партнерский контент