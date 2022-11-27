Дистанционный зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, мужчины: Клебо лидирует, Голберг второй

Сегодня, 27 ноября, в Руке (Финляндия) прошла мужская гонка преследования в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Мужчины.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 200

2. Пол Голберг (Норвегия) — 190

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 170

4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 155

5. Вильям Порома (Швеция) — 151

6. Федерико Пеллегрино (Италия) — 144

7. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 141

8. Эрик Вальнес (Норвегия) — 138

9. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 135

10. Фридрих Мох (Германия) — 118

11. Лукас Бёгль (Германия) — 94

12. Михал Новак (Чехия) — 86