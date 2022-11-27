Шведка Свенн-Ларссон и швейцарка Хольденер победили на этапе Кубка мира по горным лыжам

Двукратный призёр чемпионата мира 2015 и 2019 года, участница зимних Олимпийских игр 2014 и 2018 года, шведская горнолыжница Анна Свенн-Ларссон и олимпийская чемпионка 2018 года в командном первенстве, швейцарка Венди Хольденер одержали победу в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Киллингтоне (США).

Обе спортсменки по итогам двух попыток показали одинаковый результат (1:42.97). Третье место досталось австрийской горнолыжнице Катарине Труппе (1:43.19). А вот для легендарной американки Микаэлы Шиффрин этап сложился неудачно — она показала лишь шестое время (1:43.56).

Кубок мира. Слалом. Женщины. Киллингтон (США). Результаты:

1. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) / Венди Хольденер (Швейцария) — 1:42.97

3. Катарина Труппе (Австрия) — 1:43.19

4. Петра Влгова (Чехия) — 1:43.41

5. Микаэла Шиффрин (США) — 1:43.56

6. Мария Тереза Твиберг (Норвегия) — 1:43.66

7. Ана Буцик (Словения) — 1:43.68

8. Франциска Грич (Австрия) — 1:43.70

9. Леона Попович (Хорватия) — 1:43.86

10. Сара Хектор (Швеция) — 1:44.07