Масгрэйв — о Клебо: он слишком силён. Мы ничего не можем с ним сделать

Британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался о победителе 20-километровой гонки преследования в Руке (Финляндия) Йоханнесе Клебо.

«Если Клебо выиграет все гонки на этапе в Лиллехаммере, я буду впечатлён. Он лучший по всем показателям, но требуется много усилий, чтобы поддерживать такую хорошую форму на протяжении всего сезона. Но, вероятно, это не невозможно, несмотря на то что сейчас он выглядит слишком сильным. Мы ничего не можем с ним сделать», — цитирует Масгрэйва NRK.

Ранее Йоханнес Клебо выиграл три гонки на Кубке мира. Норвежец стал победителем классического спринта, гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км и гонки преследования в свободном стиле на 20 км.

Напомним, российские лыжники, в том числе Александр Большунов, пропускают весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).