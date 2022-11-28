Клебо уверен, что сможет взять «жёлтую майку» по итогам сезона

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о своих целях на сезон-2022/2023.

«У меня есть цель на чемпионат мира, и там я сделаю всё, что в моих силах, чтобы продолжать бороться. Я буду идти от гонки к гонке. Если вы хотите выиграть чемпионат мира, вы должны постоянно тренироваться. Нужно быть на высоте в каждой лыжной гонке. Смогу ли я взять «жёлтую майку»? Надо выигрывать этапы. Это будет захватывающе», — цитирует Клебо NRK.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт в словенской Планице с 21 февраля по 5 марта 2023 года. Ранее Йоханнес Клебо выиграл три гонки на Кубке мира и захватил лидерство в общем зачёте. Норвежец стал победителем классического спринта, гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км и гонки преследования в свободном стиле на 20 км.