Большунов отправил Клебо сообщение на норвежском языке

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов отправил сообщение норвежцу Йоханнесу Клебо. Россиянин поздравил соперника с победой на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
«Думаю, можно сразу все медали Кубка мира отдать Клебо. И передайте ему, что я его поздравляю с «Большим хрустальным глобусом» по итогам сезона», — написал российский лыжник.
Фото: TV2
Ранее Йоханнес Клебо выиграл три гонки на Кубке мира. Норвежец стал победителем классического спринта, гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км и гонки преследования в свободном стиле на 20 км.
Напомним, российские лыжники, в том числе Александр Большунов, пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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