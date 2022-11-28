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Большунов отправил Клебо сообщение на норвежском языке

Большунов отправил Клебо сообщение на норвежском языке
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов отправил сообщение норвежцу Йоханнесу Клебо. Россиянин поздравил соперника с победой на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Думаю, можно сразу все медали Кубка мира отдать Клебо. И передайте ему, что я его поздравляю с «Большим хрустальным глобусом» по итогам сезона», — написал российский лыжник.

Фото: TV2

Ранее Йоханнес Клебо выиграл три гонки на Кубке мира. Норвежец стал победителем классического спринта, гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км и гонки преследования в свободном стиле на 20 км.

Напомним, российские лыжники, в том числе Александр Большунов, пропускают весь международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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