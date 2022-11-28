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Старт спринтерских гонок на втором этапе Кубка России перенесён на один час

Старт спринтерских гонок на втором этапе Кубка России перенесён на один час
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Судейское жюри второго этапа Кубка России по лыжным гонкам, который стартует в Вершине Тёи 30 ноября, приняло решение относительно коньковых спринтов, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Квалификация и забеги на выбывание перенесены на один час по сравнению с предварительным расписанием. Сделано это для того, чтобы провести все забеги при максимально комфортной для спортсменов температуре.

По правилам российских соревнований гонки можно проводить, если температура воздуха выше минус 25 градусов по Цельсию. Жюри подтвердило, что все запланированные на втором этапе гонки состоятся. Таким образом, окончательное расписание стартового дня второго этапа Кубка России выглядит следующим образом:

08.00 – спринт, свободный стиль, квалификация; мужчины, женщины;
10.00 – спринт, свободный стиль, четвертьфиналы, полуфиналы, финалы; мужчины, женщины.

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