Маркус Крамер раскрыл детали разговора с Еленой Вяльбе, который состоялся перед его уходом

Бывший тренер сборной России, сейчас работающий на аналогичной должности в сборной Италии немецкий специалист Маркус Крамер раскрыл детали разговора с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе перед уходом из команды.
Напомним, Крамер был вынужден покинуть тренерский штаб сборной России из-за ситуации на Украине, однако в данный момент продолжает консультировать своего многолетнего подопечного Сергея Устюгова.
«Дерьмо началось сразу после Олимпиады. Сначала все говорили, что это всё закончится, возможно, через месяц. Когда прошёл месяц, я поговорил с Вяльбе. Она призналась, что не знает, что произойдёт в будущем. Я тоже не мог работать в режиме ожидания», — приводит слова Крамера Iltalehti.
Неофициально специалист начал сотрудничество с российской командой в 2010-м, после Олимпиады в Ванкувере, когда стал консультировать Александра Легкова и Илью Черноусова. Официально сотрудничество было оофрмлено в 2015-м, когда Крамера назначили старшим тренером сборной России.
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