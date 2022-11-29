«Никто не может оказать ему сопротивление». Юрий Бородавко — о форме Клебо на Кубке мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о форме пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо на старте сезона.
Напомним, на первом этапе Кубка мира в финской Руке норвежец стал победителем классического спринта, гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км и гонки преследования в свободном стиле на 20 км.
«Клебо, конечно, добавил. В лучшую сторону у него поменялась техника классического хода. Его техника стала больше походить на стиль советских лыжников. Видно, что его состояние сегодня на порядок лучше, чем у всех остальных. Видно, что он в любой момент может прибавить и никто не может оказать ему достойного сопротивления», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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