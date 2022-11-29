Старший тренер лыжной сборной России высказался о размере призовых на Кубке страны

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что за участие в Кубке России лыжники получат хорошие призовые.
«Хорошие призовые? Об этом говорилось внутри команды, но прежде времени не афишировалось. Говорит это прежде всего об эффективной работе каждой службы федерации. Итог – хорошие денежные призы», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 пройдёт в Вершине Тёи (Хакасия) с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.
Календарь Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 включает в себя восемь этапов.
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