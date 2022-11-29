«Бодрое утро, -34». Большунов выложил фотографию из Вершины Тёи

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал новую фотографию в соцсетях из Вершины Тёи (Хакасия) в преддверии второго этапа Кубка России.

На фото лыжник стоит в покрывшейся снегом шапке и обледенелом респираторе.

«Бодрое утро, -34», — написал Большунов, добавив эмодзи в виде дрожащего от холода лица.

Фото: личный архив Александра Большунова

Напомним, на первом этапе Кубка России Александр Большунов не смог завоевать медали. В спринте он стал шестым, а в дистанционной гонке — четвёртым.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 пройдёт в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.



Календарь Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 включает в себя восемь этапов.