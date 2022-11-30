Петтер Нортуг — о Фриде Карлссон: у Йохауг такого рывка не было даже в её лучшие дни
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг поделился впечатлениями от текущей формы чемпионки мира в эстафете шведки Фриды Карлссон, сравнив её с четырёхкратной олимпийской чемпионкой норвежкой Терезе Йохауг.
«Мы знаем, что в свои лучшие дни Терезе обладала способностью подниматься в подъём так же быстро, как и Фрида, но такого рывка, как у шведки, у неё никогда не было. Так и решаются гонки. После такого рывка, которые делает Фрида, её уже не достать. Йохауг бы тоже не смогла», — приводит слова Нортуга Expressen.
Ранее Карлссон уверенно выиграла гонку преследования в свободном стиле на 20 км в рамках первого этапа Кубка мира, который прошёл в Руке (Финляндия).
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