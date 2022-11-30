Степанова и Мальцев выиграли квалификацию спринта на втором этапе Кубка России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова и серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете Артём Мальцев стали победителями квалификации спринта на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи.

Степанова на 3,79 секунды оказалась быстрее Натальи Непряевой, представляющей Архангельскую область. Третьей стала Алёна Баранова из Томской области. Отдельно отметим 26-й результат Олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Юлии Ступак.

У мужчин первый результат показал Артём Мальцев, который на 1,78 секунды опередил Андрея Мельниченко из Красноярского края. Третье место досталось Савелию Коростелёву. Трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Большунов стал четвёртым.

У мужчин прошли квалификацию:

1. Артём Мальцев

2. Андрей Мельниченко

3. Савелий Коростелёв

4. Александр Большунов

5. Андрей Собакарёв

6. Андрей Краснов

7. Сергей Волков

8. Никита Денисов

9. Фёдор Назаров

10. Иван Горбунов

11. Глеб Ретивых

12. Денис Филимонов

13. Александр Терентьев

14. Дмитрий Жуль

15. Иван Якимушкин

16. Иван Безматерных

17. Александр Бакуров

18. Владимир Фролов

19. Андрей Парфёнов

20. Евгений Вахрушев

21. Андрей Некрасов

22. Андрей Феллер

23. Сергей Забалуев

24. Никита Родионов

25. Илья Семиков

26. Владислав Вечканов

27. Константин Тиунов

28. Илья Трегубов

29. Виктор Жуль

30. Максим Сысолятин

У женщин прошли квалификацию:

1. Вероника Степанова

2. Наталья Непряева

3. Алёна Баранова

4. Полина Лобастова

5. Анна Грухвина

6. Елизавета Пантрина

7. Майя Якунина

8. Кристина Кускова

9. Виктория Трошина

10. Мария Истомина

11. Анастасия Кирилова

12. Анна Кожинова

13. Елизавета Шалабода

14. Лариса Рясина

15. Диана Соболева

16. Екатерина Мегедь

17. Анна Королёва

18. Анастасия Доценко

19. Анастасия Москаленко

20. Дарья Непряева

21. Светлана Шумакова

22. Екатерина Смирнова

23. Полина Ващенко

24. Ольга Васильева

25. Ольга Сергеева

26. Юлия Ступак

27. Христина Мацокина

28. Мария Давыденкова

29. Александра Кононова

30. Алия Иксанова