Ступак не смогла пробиться в полуфинал спринта на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер в спринте на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи (Хакасия).
В своём забеге Ступак показала лишь шестой результат, отстав от лидера, Анны Грухвиной, на 30,05 секунд. В квалификации она показала 26-й результат.
Напомним, Ступак пропустила часть тренировочного процесса группы Бородавко из-за проблем со здоровьем.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Юлия Ступак заработала 163 очка и заняла 35-е место в общем зачёте. Победу одержала её соотечественница Наталья Непряева, которая к тому же выиграла престижную многодневку «Тур де Ски». Непряева заработала 973 очка. Её ближайшими преследовательницами в общем зачёте стали американка Джессика Диггинс и представительница Швеции Эбба Андерссон, на счету которых 818 и 784 очка соответственно.
- 30 ноября 2022
-
11:28
-
11:18
-
10:07
-
09:18
-
00:21
- 29 ноября 2022
-
16:30
-
12:14
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:33
- 28 ноября 2022
-
22:31
-
22:07
-
20:34
-
20:19
-
19:42
-
16:31
-
13:55
-
12:25
-
12:00
-
11:53
-
11:11
-
11:00
-
10:41
- 27 ноября 2022
-
23:45
-
23:32
-
22:43
-
22:16
-
21:46
-
20:30
-
20:13
-
20:03
-
19:59