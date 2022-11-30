Ступак не смогла пробиться в полуфинал спринта на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер в спринте на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи (Хакасия).

В своём забеге Ступак показала лишь шестой результат, отстав от лидера, Анны Грухвиной, на 30,05 секунд. В квалификации она показала 26-й результат.

Напомним, Ступак пропустила часть тренировочного процесса группы Бородавко из-за проблем со здоровьем.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Юлия Ступак заработала 163 очка и заняла 35-е место в общем зачёте. Победу одержала её соотечественница Наталья Непряева, которая к тому же выиграла престижную многодневку «Тур де Ски». Непряева заработала 973 очка. Её ближайшими преследовательницами в общем зачёте стали американка Джессика Диггинс и представительница Швеции Эбба Андерссон, на счету которых 818 и 784 очка соответственно.