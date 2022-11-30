Александр Большунов завоевал свою первую медаль в сезоне

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов завоевал первую медаль в сезоне-2022/2023.
Александр Большунов завоевал бронузовую медаль в соревнованиях в спринте у мужчин на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи (Хакасия). Первым к финишу пришёл 19-летний Савелий Коростелёв.
Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Спринт, свободный стиль. Мужчины
1. Савелий Коростелёв 3:33.40
2. Денис Филимонов — отставание 0.16 секунды
3. Александр Большунов +0.77
4. Артём Мальцев +1.25
5. Александр Терентьев +2.77
6. Иван Якимушкин +19.87
На первом этапе Кубка России Александр Большунов занял шестое место в спринте и четвёртое место в разделке на 10 км свободным стилем. В спринте Большунов был вынужден финишировать с одной палкой.
- 30 ноября 2022
-
12:54
-
12:15
-
11:50
-
11:28
-
11:18
-
10:07
-
09:18
-
00:21
- 29 ноября 2022
-
16:30
-
12:14
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:33
- 28 ноября 2022
-
22:31
-
22:07
-
20:34
-
20:19
-
19:42
-
16:31
-
13:55
-
12:25
-
12:00
-
11:53
-
11:11
-
11:00
-
10:41
- 27 ноября 2022
-
23:45
-
23:32
-
22:43
-
22:16
-
21:46
-
20:30