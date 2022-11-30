Александр Большунов завоевал свою первую медаль в сезоне

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов завоевал первую медаль в сезоне-2022/2023.

Александр Большунов завоевал бронузовую медаль в соревнованиях в спринте у мужчин на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи (Хакасия). Первым к финишу пришёл 19-летний Савелий Коростелёв.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Спринт, свободный стиль. Мужчины



1. Савелий Коростелёв 3:33.40

2. Денис Филимонов — отставание 0.16 секунды

3. Александр Большунов +0.77

4. Артём Мальцев +1.25

5. Александр Терентьев +2.77

6. Иван Якимушкин +19.87

На первом этапе Кубка России Александр Большунов занял шестое место в спринте и четвёртое место в разделке на 10 км свободным стилем. В спринте Большунов был вынужден финишировать с одной палкой.