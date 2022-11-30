Коростелёв выиграл второй спринт подряд на Кубке России

18-летний лыжник Савелий Коростелёв стал победителем соревнований в спринте у мужчин на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи (Хакасия).
Таким образом, Коростелёв выиграл второй подряд классический спринт на Кубке России. 19 ноября он также первенствовал в данной дисциплине на первом этапе, который проходил там же, в Хакасии. В тот раз он показал результат 3.53,62. Сегодня он был ещё быстрее — 3.33,40.
Напомним, что Савелий Коростелёв является сыном участника Олимпийских игр в Турине Павла Коростелева и бронзового призера Игр в Ванкувере Натальи Коростелевой, а также племянником бронзового призёра Олимпиады 2010 года Николая Морилова.
Кубок России-2022/2023 по лыжным гонкам состоит из восьми этапов. Последний пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.
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