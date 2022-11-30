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Коростелёв лидирует в общем зачёте Кубка России у мужчин. Большунов — второй

Коростелёв лидирует в общем зачёте Кубка России у мужчин. Большунов — второй
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18-летний лыжник Савелий Коростелёв выиграл второй подряд спринт на Кубке России по лыжным гонкам и возглавил общий зачёт соревнований.

В сумме за два этапа Коростелёв набрал 140 очков. За ним следует трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, на счету которого 108 набранных баллов. Третью позицию занимает Артём Мальцев со 101 набранным очком.

Кубок России. Мужчины. Общий зачёт. Топ-10:

  1. Савелий Коростелёв — 140
  2. Александр Большунов — 108
  3. Артём Мальцев — 101
  4. Иван Якимушкин — 87
  5. Илья Порошкин — 65
  6. Дмитрий Жуль — 65
  7. Сергей Ардашев — 60
  8. Иван Горбунов — 59
  9. Евгений Белов — 58
  10. Андрей Мельниченко — 56

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.

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