Фрида Карлссон объяснила, почему FIS никогда не запретит ЛГБТ-символику, как ФИФА на ЧМ

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон оценила запрет ФИФА на демонстрацию «политических знаков», например, радужной символики на чемпионате мира – 2022 по футболу, который проходит в Катаре. Капитаны ряда европейских сборных планировали использовать повязку One Love во время ЧМ-2022 в знак протеста против всех видов дискриминации, но отказались от этой идеи из-за возможных санкций со стороны организации.
«То, что они изначально решили провести чемпионат мира именно там, уже было ошибкой. С нами бы такого никогда не произошло. Тогда бы все встали на дыбы, и у FIS не осталось бы лыжников.
В футболе команды не так значительны. Футбол – это целый мир. Если бы вся сборная Швеции объявила бойкот, лыжная гонка была бы неинтересной, но в футболе отсутствие одной ни на что бы не повлияло.
Сейчас у меня вообще нет ощущения чемпионата мира по футболу. Обычно он ассоциируется у меня с солнцем и вечерами с барбекю. Жалко, что наши соревнования проходят параллельно», — приводит слова Карлссон Expressen.
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