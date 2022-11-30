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«Я не фанат футбола, но он мне очень нравится». Юлия Ступак назвала любимого игрока

«Я не фанат футбола, но он мне очень нравится». Юлия Ступак назвала любимого игрока
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) рассказала, кто является её любимым футболистом.

«Я не фанат футбола, но он мне очень нравится как спортсмен», — написала Ступак под фото с португальским нападающим Криштиану Роналду.

27-летняя Ступак готовилась к новому сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Ступак пропустила часть тренировочного процесса группы Бородавко из-за проблем со здоровьем, в том числе отсутствовала на контрольной тренировке сборной России в Ханты-Мансийске.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отстранила российских спортсменов на целый сезон.

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