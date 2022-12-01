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Александр Большунов выиграл разделку на 15 км на этапе Кубка России

Александр Большунов выиграл разделку на 15 км на этапе Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем классической разделки на 15 км. Гонка проходила в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов — 36.25,8.
2. Илья Порошкин — 36.53,7.
3. Илья Семиков — 36.56,7.
4. Денис Спицов — 36.57.
5. Савелий Коростелёв — 37.16,2.
6. Алексей Червоткин — 37.17,8.
7. Дмитрий Жуль — 37.32,5.
8. Артём Мальцев — 37.40.
9. Никита Родионов — 37.44,8.
10. Андрей Собакарёв — 37,52.4.

Ранее на этапе Кубка России в Вершине Тёи прошла разделка на 10 км у женщин. Победу с результатом 28.41,9 одержала Наталья Непряева. Второй пришла Екатерина Смирнова, а бронзу завоевала Алия Иксанова.

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