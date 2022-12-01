Коростелёв лидирует в общем зачёте Кубка России, Большунов идёт вторым

Сегодня, 1 декабря, в Вершине Тёи завершилась разделка на 15 км у мужчин. Победителем гонки стал Александр Большунов. По итогам разделки изменилась первая десятка общего зачёта лыжников в Кубке России.

Первым идёт Савелий Коростелёв (174 балла), второе место занимает Александр Большунов — 158 очков, а замыкает тройку сильнейших Артём Мальцев, на счету которого 126 баллов.

Кубок России. Мужчины. Общий зачёт. Топ-10:

Савелий Коростелёв — 174. Александр Большунов — 158. Артём Мальцев — 126. Илья Порошкин — 110. Иван Якимушкин — 107. Дмитрий Жуль — 93. Илья Семиков — 92. Андрей Мельниченко — 74. Андрей Собакарёв, Денис Спицов — 71.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.