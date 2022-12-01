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Коростелёв лидирует в общем зачёте Кубка России, Большунов идёт вторым

Коростелёв лидирует в общем зачёте Кубка России, Большунов идёт вторым
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Сегодня, 1 декабря, в Вершине Тёи завершилась разделка на 15 км у мужчин. Победителем гонки стал Александр Большунов. По итогам разделки изменилась первая десятка общего зачёта лыжников в Кубке России.

Первым идёт Савелий Коростелёв (174 балла), второе место занимает Александр Большунов — 158 очков, а замыкает тройку сильнейших Артём Мальцев, на счету которого 126 баллов.

Кубок России. Мужчины. Общий зачёт. Топ-10:

  1. Савелий Коростелёв — 174.
  2. Александр Большунов — 158.
  3. Артём Мальцев — 126.
  4. Илья Порошкин — 110.
  5. Иван Якимушкин — 107.
  6. Дмитрий Жуль — 93.
  7. Илья Семиков — 92.
  8. Андрей Мельниченко — 74.
  9. Андрей Собакарёв, Денис Спицов — 71.

Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.

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