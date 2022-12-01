Коростелёв лидирует в общем зачёте Кубка России, Большунов идёт вторым
Поделиться
Сегодня, 1 декабря, в Вершине Тёи завершилась разделка на 15 км у мужчин. Победителем гонки стал Александр Большунов. По итогам разделки изменилась первая десятка общего зачёта лыжников в Кубке России.
Первым идёт Савелий Коростелёв (174 балла), второе место занимает Александр Большунов — 158 очков, а замыкает тройку сильнейших Артём Мальцев, на счету которого 126 баллов.
Кубок России. Мужчины. Общий зачёт. Топ-10:
- Савелий Коростелёв — 174.
- Александр Большунов — 158.
- Артём Мальцев — 126.
- Илья Порошкин — 110.
- Иван Якимушкин — 107.
- Дмитрий Жуль — 93.
- Илья Семиков — 92.
- Андрей Мельниченко — 74.
- Андрей Собакарёв, Денис Спицов — 71.
Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний из них пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.
Комментарии
- 1 декабря 2022
-
13:21
-
12:55
-
12:51
-
12:45
-
12:36
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:11
-
12:00
-
10:43
-
10:31
-
09:40
- 30 ноября 2022
-
21:49
-
18:18
-
13:59
-
13:47
-
12:54
-
12:15
-
11:50
-
11:28
-
11:18
-
10:07
-
09:18
-
00:21
- 29 ноября 2022
-
16:30
-
12:14
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:33
- 28 ноября 2022
-
22:31
-
22:07
Партнерский контент