Непряева — о победе на КР: показала всё, что могла. Ещё только разгоняемся, всё по плану

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева прокомментировала свою победу в разделке на 10 км на этапе Кубка России по лыжным гонкам.

«Сегодня было тяжело бежать. Я не люблю холодную погоду, а во время гонки было очень холодно. Показала всё, что могла на сегодняшний день. Мы ещё только разгоняемся, до этого были большие объёмы работы. Я бы сказала, что всё по плану», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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Наталья Непряева – 28.41,9.

Екатерина Смирнова – отставание 0,4 секунды.

Алия Иксанова +18,2.

Алёна Баранова +24,7.

Анастасия Фалеева +26,0.

Елизавета Пантрина +28,5.

Анастасия Прокофьева +40,7.

Анастасия Кулешова +41,2.

Евгения Крупицкая +41,3.

Мария Истомина +43,9.