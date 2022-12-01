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Непряева — о победе на КР: показала всё, что могла. Ещё только разгоняемся, всё по плану

Непряева — о победе на КР: показала всё, что могла. Ещё только разгоняемся, всё по плану
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Олимпийская чемпионка Наталья Непряева прокомментировала свою победу в разделке на 10 км на этапе Кубка России по лыжным гонкам.

«Сегодня было тяжело бежать. Я не люблю холодную погоду, а во время гонки было очень холодно. Показала всё, что могла на сегодняшний день. Мы ещё только разгоняемся, до этого были большие объёмы работы. Я бы сказала, что всё по плану», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Женщины

Наталья Непряева – 28.41,9.
Екатерина Смирнова – отставание 0,4 секунды.
Алия Иксанова +18,2.
Алёна Баранова +24,7.
Анастасия Фалеева +26,0.
Елизавета Пантрина +28,5.
Анастасия Прокофьева +40,7.
Анастасия Кулешова +41,2.
Евгения Крупицкая +41,3.
Мария Истомина +43,9.

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