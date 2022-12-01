Непряева — о победе на КР: показала всё, что могла. Ещё только разгоняемся, всё по плану

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева прокомментировала свою победу в разделке на 10 км на этапе Кубка России по лыжным гонкам.
«Сегодня было тяжело бежать. Я не люблю холодную погоду, а во время гонки было очень холодно. Показала всё, что могла на сегодняшний день. Мы ещё только разгоняемся, до этого были большие объёмы работы. Я бы сказала, что всё по плану», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Женщины
Наталья Непряева – 28.41,9.
Екатерина Смирнова – отставание 0,4 секунды.
Алия Иксанова +18,2.
Алёна Баранова +24,7.
Анастасия Фалеева +26,0.
Елизавета Пантрина +28,5.
Анастасия Прокофьева +40,7.
Анастасия Кулешова +41,2.
Евгения Крупицкая +41,3.
Мария Истомина +43,9.
- 1 декабря 2022
-
13:21
-
12:55
-
12:51
-
12:45
-
12:36
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:11
-
12:00
-
10:43
-
10:31
-
09:40
- 30 ноября 2022
-
21:49
-
18:18
-
13:59
-
13:47
-
12:54
-
12:15
-
11:50
-
11:28
-
11:18
-
10:07
-
09:18
-
00:21
- 29 ноября 2022
-
16:30
-
12:14
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:33
- 28 ноября 2022
-
22:31
-
22:07