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Александр Большунов прокомментировал завоевание первой золотой медали в этом сезоне

Александр Большунов прокомментировал завоевание первой золотой медали в этом сезоне
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал триумф на классической разделке на 15 км, которая проходила в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи. Для Александра это первая победа в сезоне.

«Нормально поработал. Со второго круга и до финиша за мной держался Денис Спицов, но ему чуток не хватило до бронзы. Я слышал, как тренеры кричали ему, чтобы он держался за мной. Так и поработали», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов — 36.25,8.
2. Илья Порошкин — 36.53,7.
3. Илья Семиков — 36.56,7.
4. Денис Спицов — 36.57,0
5. Савелий Коростелёв — 37.16,2.

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