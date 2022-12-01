Александр Большунов прокомментировал завоевание первой золотой медали в этом сезоне

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал триумф на классической разделке на 15 км, которая проходила в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи. Для Александра это первая победа в сезоне.

«Нормально поработал. Со второго круга и до финиша за мной держался Денис Спицов, но ему чуток не хватило до бронзы. Я слышал, как тренеры кричали ему, чтобы он держался за мной. Так и поработали», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Мужчины



1. Александр Большунов — 36.25,8.

2. Илья Порошкин — 36.53,7.

3. Илья Семиков — 36.56,7.

4. Денис Спицов — 36.57,0

5. Савелий Коростелёв — 37.16,2.