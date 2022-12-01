Илья Порошкин прокомментировал второе место в разделке на втором этапе Кубка России

Российский лыжник Илья Порошкин прокомментировал второе место на классической разделке на 15 км, которая проходила проходила в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи.

«Очень доволен вторым местом. На Кубке России выступает вся элита российских, а значит и мировых лыж. Быть в такое компании вторым – очень круто. Я на самом деле очень рад и итоговому месту, и тому, как провёл гонку», — сказал Порошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Мужчины



1. Александр Большунов — 36.25,8.

2. Илья Порошкин — 36.53,7.

3. Илья Семиков — 36.56,7.

4. Денис Спицов — 36.57.

5. Савелий Коростелёв — 37.16,2.

6. Алексей Червоткин — 37.17,8.

7. Дмитрий Жуль — 37.32,5.

8. Артём Мальцев — 37.40.

9. Никита Родионов — 37.44,8.

10. Андрей Собакарёв — 37,52.4.