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Илья Порошкин прокомментировал второе место в разделке на втором этапе Кубка России

Илья Порошкин прокомментировал второе место в разделке на втором этапе Кубка России
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Российский лыжник Илья Порошкин прокомментировал второе место на классической разделке на 15 км, которая проходила проходила в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 в Вершине Тëи.

«Очень доволен вторым местом. На Кубке России выступает вся элита российских, а значит и мировых лыж. Быть в такое компании вторым – очень круто. Я на самом деле очень рад и итоговому месту, и тому, как провёл гонку», — сказал Порошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжные гонки. Кубок России, второй этап. Вершина Тёи. Разделка, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов — 36.25,8.
2. Илья Порошкин — 36.53,7.
3. Илья Семиков — 36.56,7.
4. Денис Спицов — 36.57.
5. Савелий Коростелёв — 37.16,2.
6. Алексей Червоткин — 37.17,8.
7. Дмитрий Жуль — 37.32,5.
8. Артём Мальцев — 37.40.
9. Никита Родионов — 37.44,8.
10. Андрей Собакарёв — 37,52.4.

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