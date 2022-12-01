Майя Дальквист, Эмма Рибом и Йонна Сундлинг не примут участие в «Тур де Ски»

Шведские лыжницы Майя Дальквист, Эмма Рибом и Йонна Сундлинг пропустят многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 31 декабря по 8 января.

«План А — провести тренировочный период во время тура», — сказала Дальквист.

«Я хочу выступить в Давосе, а после, наверное, останусь и хорошенько потренируюсь на высоте. Судя по этому плану, «Тур де Ски» я пропущу», — сказала Эмма Рибом.

«Нам нужно сесть и подумать. Может ли болезнь позволить ей участвовать в «Тур де Ски» и в других соревнованиях? Скорее всё-таки нет», — приводит слова тренера Йонны Сундлинг и других лыжниц Aftonblated.

Действующим победителем многодневки «Тур де Ски» у мужчин является норвежец Йоханнес Клебо, у женщин шведка — Юханна Хагстрём. Впервые «Тур де Ски» провели в сезоне-2006/2007.