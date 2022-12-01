Дистанционный зачёт Кубка России: Непряева — первая, Смирнова — на втором месте

Наталья Непряева после победы в разделке на Кубке России возглавила общий зачёт турнира. Второй идёт Екатерина Смирнова, а замыкает тройку Елизавета Пантрина.



Непряева прошла дистанцию за 28 минут и 41 секунду, опередив свою ближайшую преследовательницу на 0,4 секунды. Второй к финишу пришла Екатерина Смирнова. Алия Иксанова – третья.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины.

Наталья Непряева — 95. Екатерина Смирнова — 85. Елизавета Пантрина — 68. Мария Истомина — 55. Алия Иксанова — 55. Анастасия Прокофьева — 51. Вероника Степанова — 50. Елизавета Шалабода — 44. Лидия Горбунова — 41. Майя Якунина — 39.

3 декабря на Кубке России по лыжным гонкам пройдёт спринт у мужчин и женщин. На следующий день второй этап турнира завершится гонками с раздельным стартом.