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Дистанционный зачёт Кубка России: Непряева — первая, Смирнова — на втором месте

Дистанционный зачёт Кубка России: Непряева — первая, Смирнова — на втором месте
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Наталья Непряева после победы в разделке на Кубке России возглавила общий зачёт турнира. Второй идёт Екатерина Смирнова, а замыкает тройку Елизавета Пантрина.

Непряева прошла дистанцию за 28 минут и 41 секунду, опередив свою ближайшую преследовательницу на 0,4 секунды. Второй к финишу пришла Екатерина Смирнова. Алия Иксанова – третья.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины.

  1. Наталья Непряева — 95.
  2. Екатерина Смирнова — 85.
  3. Елизавета Пантрина — 68.
  4. Мария Истомина — 55.
  5. Алия Иксанова — 55.
  6. Анастасия Прокофьева — 51.
  7. Вероника Степанова — 50.
  8. Елизавета Шалабода — 44.
  9. Лидия Горбунова — 41.
  10. Майя Якунина — 39.

3 декабря на Кубке России по лыжным гонкам пройдёт спринт у мужчин и женщин. На следующий день второй этап турнира завершится гонками с раздельным стартом.

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