Дистанционный зачёт Кубка России: Непряева — первая, Смирнова — на втором месте
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Наталья Непряева после победы в разделке на Кубке России возглавила общий зачёт турнира. Второй идёт Екатерина Смирнова, а замыкает тройку Елизавета Пантрина.
Непряева прошла дистанцию за 28 минут и 41 секунду, опередив свою ближайшую преследовательницу на 0,4 секунды. Второй к финишу пришла Екатерина Смирнова. Алия Иксанова – третья.
Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины.
- Наталья Непряева — 95.
- Екатерина Смирнова — 85.
- Елизавета Пантрина — 68.
- Мария Истомина — 55.
- Алия Иксанова — 55.
- Анастасия Прокофьева — 51.
- Вероника Степанова — 50.
- Елизавета Шалабода — 44.
- Лидия Горбунова — 41.
- Майя Якунина — 39.
3 декабря на Кубке России по лыжным гонкам пройдёт спринт у мужчин и женщин. На следующий день второй этап турнира завершится гонками с раздельным стартом.
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