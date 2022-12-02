«Приятно, что люди это замечают». Норвежская лыжница Хансен — о нарисованной бороде

Чемпионка мира среди юниоров по лыжному двоеборью норвежка Гида Вествольд Хансен высказалась о резонансе, который получила её нарисованная борода. С ней лыжница вышла на старт в соревнованиях в Бейтостолене в ноябре.

Напомним, на этот шаг норвежская спортсменка решилась в целях протеста против главной проблемы в лыжном двоеборье. Дело в том, что эта дисциплина – единственная, в которой на Олимпиаде разыгрываются медали только среди мужчин. В июне Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение, что на Играх-2026 женское лыжное двоеборье также не будет входить в программу соревнований.

«Думаю, что такая реакция — это безумие. Приятно, что люди это замечают и есть так много желающих читать и писать об этом. Это очень много для меня значит», — сказала Хансен в интервью Dagbladet.