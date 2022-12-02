Лыжник Коростелёв: если завидуешь футболистам, то иди и занимайся футболом, вот и всё

Российский лыжник Савелий Коростелёв, лидирующий в общем зачёте Кубка России, ответил на вопрос о зависти к другим спортсменам.
«У меня ни в лыжах зависти ни к кому не было, ни тем более к представителям других видов спорта. Если завидуешь тем же футболистам, шёл бы и занимался футболом, вот и всё. Я осознанно выбрал лыжные гонки. Пример на самом деле отличный, потому что к футболу у нас слишком потребительское отношение – а, 11 дурачков-миллионеров бегают по полю, мяч ногой пинают. Но ни в одном другом виде спорта нет таких соревнований, за которыми следил бы весь мир. Вот сейчас в Катаре проходит чемпионат мира, это праздник. Тем более столько сенсаций, неожиданных результатов. Думаете, лыжники не смотрят? Смотрят, болеют и тем самым разгружают голову», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Эксклюзивное интервью с Савелием Коростелёвым на «Чемпионате» выйдет сегодня в 13:00.
- 2 декабря 2022
-
11:15
-
10:28
-
10:02
- 1 декабря 2022
-
17:48
-
14:55
-
14:20
-
13:38
-
13:21
-
12:55
-
12:51
-
12:45
-
12:36
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:11
-
12:00
-
10:43
-
10:31
-
09:40
- 30 ноября 2022
-
21:49
-
18:18
-
13:59
-
13:47
-
12:54
-
12:15
-
11:50
-
11:28
-
11:18
-
10:07
-
09:18
-
00:21
- 29 ноября 2022
-
16:30
-
12:14
-
12:00