Лыжник Коростелёв: Вяльбе много делает и мало афиширует. Кто-то говорит, а кто-то делает
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Российский лыжник Савелий Коростелёв, лидирующий в общем зачёте Кубка России, считает главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе человеком дела.
«Да, я слышал и читал, что якобы мы будем бегать за медальки и питаться святым духом из кабинета главы ФЛГР. Но меня это нисколько не волновало. Перед летним чемпионатом России в Тюмени мы тоже не рассчитывали ни на какие призовые, а по факту получили выплаты, о которых раньше на подобных стартах и речи не было. Я нисколько не сомневался, что и на Кубке России что-то будет. Много делать и мало афишировать – это стиль работы Елены Валерьевны Вяльбе. Кто-то говорит, кто-то делает – так всегда было и будет», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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