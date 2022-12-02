Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжник Коростелёв: Вяльбе много делает и мало афиширует. Кто-то говорит, а кто-то делает

Лыжник Коростелёв: Вяльбе много делает и мало афиширует. Кто-то говорит, а кто-то делает
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв, лидирующий в общем зачёте Кубка России, считает главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе человеком дела.

«Да, я слышал и читал, что якобы мы будем бегать за медальки и питаться святым духом из кабинета главы ФЛГР. Но меня это нисколько не волновало. Перед летним чемпионатом России в Тюмени мы тоже не рассчитывали ни на какие призовые, а по факту получили выплаты, о которых раньше на подобных стартах и речи не было. Я нисколько не сомневался, что и на Кубке России что-то будет. Много делать и мало афишировать – это стиль работы Елены Валерьевны Вяльбе. Кто-то говорит, кто-то делает – так всегда было и будет», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Никогда раньше столько не зарабатывал». Горячее интервью с новой звездой российских лыж «Никогда раньше столько не зарабатывал». Горячее интервью с новой звездой российских лыж
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022