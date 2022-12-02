Джессика Диггинс одержала победу в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка мира

В Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская индивидуальная гонка свободным стилем на 10 км в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира, 2-й этап. Лиллехаммер (Норвегия). Индивидуальная гонка, свободный стиль. Женщины, 10 км

Джессика Диггинс (США) – 23.49,5. Катарина Хенниг (Германия) +3,8. Хейди Венг (Норвегия) +15,4. Эбба Андерссон (Швеция) +15,5. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +15,9. Виктория Карль (Германия) +21,8. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +24,2.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).