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Джессика Диггинс одержала победу в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка мира

Джессика Диггинс одержала победу в индивидуальной гонке на втором этапе Кубка мира
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В Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская индивидуальная гонка свободным стилем на 10 км в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира, 2-й этап. Лиллехаммер (Норвегия). Индивидуальная гонка, свободный стиль. Женщины, 10 км

  1. Джессика Диггинс (США) – 23.49,5.
  2. Катарина Хенниг (Германия) +3,8.
  3. Хейди Венг (Норвегия) +15,4.
  4. Эбба Андерссон (Швеция) +15,5.
  5. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +15,9.
  6. Виктория Карль (Германия) +21,8.
  7. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +24,2.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 2, Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
02 декабря 2022, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
23:49.5
2
Катарина Хенниг
Германия
+3.8
3
Хейди Венг
Норвегия
+15.4

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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