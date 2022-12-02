«На финише не стоит человек с конвертом». Лыжник Коростелёв — о призовых на Кубке России

Российский лыжник Савелий Коростелёв, лидирующий в общем зачёте Кубка России, рассказал о размере призовых на этапах Кубка России.
«Раньше на этапах Кубка России призовых вообще не было, если я ничего не путаю. А сейчас очень приличные суммы. Возможно, с Кубком мира нельзя сопоставить, но для меня, 19-летнего пацана, это хорошие деньги. Никогда раньше я столько не зарабатывал.
Но желание победить мотивирует гораздо сильнее. Понимаете, тут же не стоит на финише человек с конвертом, который вручает тебе премию сразу после гонки. Но в итоге всё очень круто, правда!» — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Кубок России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоит из восьми этапов. Последний пройдёт в Кировске (Мурманская область) в апреле 2023 года.
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