«Клебо феноменален». Лыжник Коростелёв высказался о доминировании норвежца на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелёв, лидирующий в общем зачёте Кубка России, считает, что доминирование норвежских лыжников после отстранения россиян абсолютно логично.

«Удивляться нечему. Две страны бились за лидерство, а теперь одну убрали – получается тотальное доминирование другой. И никто поменять этот расклад не может, хоть и стараются и шведы, и итальянцы. Ну и Клебо феноменален, конечно. Особенно если верить его словам о том, что он до сих пор восстанавливается после травмы. Боюсь представить, что будет дальше.

Поздравление от Большунова? Всё по факту. Наверное, я бы тоже поздравил Йоханнеса. А что и кто ему помешает? Даже с нынешней системой начисления очков у него уже огромный отрыв от конкурентов. Петтер Нортуг считает, что Клебо и на чемпионате мира заберёт шесть медалей. Я с ним согласен», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Читайте полное интервью с Савелием Коростелёвым на «Чемпионате»: