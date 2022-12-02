Джессика Диггинс одержала свою первую победу в личной гонке Кубка мира за последний год
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Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс одержала свою первую победу в личной гонке Кубка мира с 2021 года.
Джессика Диггинс выиграла индивидуальную гонку свободным стилем на 10 км в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023. Предыдущая победа Диггинс в личной гонке Кубка мира состоялась 31 декабря 2021 года. Тогда она выиграла масс-старт свободным стилем на 10 км в рамках этапа многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
Лыжные гонки. Кубок мира, второй этап. Лиллехаммер (Норвегия). Индивидуальная гонка, свободный стиль. Женщины, 10 км
- Джессика Диггинс (США) – 23.49,5.
- Катарина Хенниг (Германия) +3,8.
- Хейди Венг (Норвегия) +15,4.
- Эбба Андерссон (Швеция) +15,5.
- Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +15,9.
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