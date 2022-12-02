Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Венг лидирует, Карлссон — вторая

Сегодня, 2 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская 10-километровая гонка свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс.

После этого финиша изменилась расстановка лыжниц в общем зачёте Кубка мира.



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 330. Фрида Карлссон (Швеция) — 327. Эбба Андерссон (Швеция) — 280. Катарина Хенниг (Германия) — 267. Хейди Венг (Норвегия) — 250. Джессика Диггинс (США) — 239. Виктория Карль (Германия) — 235. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 234. Криста Пярмякоски (Финляндия), Майя Дальквист (Швеция) — по 217.