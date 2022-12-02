Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Венг лидирует, Карлссон — вторая
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Сегодня, 2 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская 10-километровая гонка свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс.
После этого финиша изменилась расстановка лыжниц в общем зачёте Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.
- Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 330.
- Фрида Карлссон (Швеция) — 327.
- Эбба Андерссон (Швеция) — 280.
- Катарина Хенниг (Германия) — 267.
- Хейди Венг (Норвегия) — 250.
- Джессика Диггинс (США) — 239.
- Виктория Карль (Германия) — 235.
- Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 234.
- Криста Пярмякоски (Финляндия), Майя Дальквист (Швеция) — по 217.
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