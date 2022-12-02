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Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Венг лидирует, Карлссон — вторая

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам, женщины: Венг лидирует, Карлссон — вторая
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Сегодня, 2 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская 10-километровая гонка свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс.

После этого финиша изменилась расстановка лыжниц в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

  1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 330.
  2. Фрида Карлссон (Швеция) — 327.
  3. Эбба Андерссон (Швеция) — 280.
  4. Катарина Хенниг (Германия) — 267.
  5. Хейди Венг (Норвегия) — 250.
  6. Джессика Диггинс (США) — 239.
  7. Виктория Карль (Германия) — 235.
  8. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 234.
  9. Криста Пярмякоски (Финляндия), Майя Дальквист (Швеция) — по 217.
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