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Масгрэйв — единственный не норвежец в топ-10 гонки свободным стилем на втором этапе КМ

Масгрэйв — единственный не норвежец в топ-10 гонки свободным стилем на втором этапе КМ
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Британский лыжник Эндрю Масгрэйв стал единственным не норвежцем в первой десятке по итогам 10-километровой мужской гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

В гонке Масгрэйв показал четвёртый результат, в то время как все остальные девять мест из топ-10 заняли представители Норвегии. При этом стоит отметить, что Масгрэйв тренируется именно в этой скандинавской стране. Поэтому де-факто вся топ-10 отошла лыжникам, имеющим прямое отношение к Норвегии.

Победу в гонке одержал Ивер Тильдхейм Андерсен. Это первая победа 22-летнего норвежца на этапах Кубка мира. Это был его второй старт на Кубке мира в профессиональной карьере. В марте этого года он занял 24-е место в масс-старте классическим стилем на 50 км в Осло.

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