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Общий зачёт КМ по лыжным гонкам, мужчины: Голберг сместил с вершины заболевшего Клебо

Общий зачёт КМ по лыжным гонкам, мужчины: Голберг сместил с вершины заболевшего Клебо
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Сегодня, 2 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) прошла мужская 10-километровая гонка в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023. Победителем гонки стал норвежец Ивер Тильдхейм Андерсен. Второй результат показал его соотечественник Дидрик Тёнсет. Третье место занял ещё один представитель Норвегии — Ханс Кристер Холунд.

После этого финиша изменилась расстановка лыжников в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины.

  1. Пол Голберг (Норвегия) — 367.
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 315.
  3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 248.
  4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 242.
  5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 241.
  6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 231.
  7. Эрик Вальнес (Норвегия) — 231.
  8. Вильям Порома (Швеция) — 214.
  9. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 204.
  10. Калле Хальфварссон (Швеция) — 191.
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