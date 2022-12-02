Общий зачёт КМ по лыжным гонкам, мужчины: Голберг сместил с вершины заболевшего Клебо
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Сегодня, 2 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) прошла мужская 10-километровая гонка в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023. Победителем гонки стал норвежец Ивер Тильдхейм Андерсен. Второй результат показал его соотечественник Дидрик Тёнсет. Третье место занял ещё один представитель Норвегии — Ханс Кристер Холунд.
После этого финиша изменилась расстановка лыжников в общем зачёте Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины.
- Пол Голберг (Норвегия) — 367.
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 315.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 248.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 242.
- Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 241.
- Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 231.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 231.
- Вильям Порома (Швеция) — 214.
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 204.
- Калле Хальфварссон (Швеция) — 191.
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