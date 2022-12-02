Общий зачёт КМ по лыжным гонкам, мужчины: Голберг сместил с вершины заболевшего Клебо

Сегодня, 2 декабря, в Лиллехаммере (Норвегия) прошла мужская 10-километровая гонка в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023. Победителем гонки стал норвежец Ивер Тильдхейм Андерсен. Второй результат показал его соотечественник Дидрик Тёнсет. Третье место занял ещё один представитель Норвегии — Ханс Кристер Холунд.

После этого финиша изменилась расстановка лыжников в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины.

Пол Голберг (Норвегия) — 367. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 315. Федерико Пеллегрино (Италия) — 248. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 242. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 241. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 231. Эрик Вальнес (Норвегия) — 231. Вильям Порома (Швеция) — 214. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 204. Калле Хальфварссон (Швеция) — 191.