Видеообзор первой гонки Кубка мира по лыжным гонкам, которую выиграл не Клебо

На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) состоялась первая в сезоне гонка без участия пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Норвежец, выигравший все гонки первого этапа, не вышел на старт из-за недомогания.
В отсутствие фаворита золото мужской 10-километровой гонки свободным стилем завоевал 22-летний норвежец Ивер Тильдхейм Андерсен, для которого это был второй старт в карьере на этапах Кубка мира. В марте этого года он занял 24-е место в масс-старте классическим стилем на 50 км в Осло.
На 2,8 секунды от Андерсена отстал норвежец Дидрик Тёнсет. Третье место занял ещё один норвежец, Ханс Кристер Холунд. Отметим, что девять из десяти первых мест в гонке остались за представителями Норвегии.
Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.
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