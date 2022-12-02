Норвежский эксперт: получился почти Кубок Норвегии. Что теперь скажут иностранцы?

Бывший норвежский лыжник и эксперт Торгейр Бьёрн прокомментировал результаты 10-километровой гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, завершившейся сегодня триумфом национальной команды Норвегии, представители которой заняли весь пьедестал и девять мест в первой десятке.



«Получился почти Кубок Норвегии. Что теперь скажут иностранцы? Клебо выбыл из строя, но Андерсен идёт к большому успеху», — приводит слова Бьёрна норвежское издание NRK.



Напомним, 10-километровая гонка свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) завершилась победой чемпиона мира среди юниоров 2020 года молодого норвежца Ивера Тилдхейм Андерсена, для которого этот старт стал лишь вторым в карьере на Кубке мира. Сразу за ним последовали соотечественники Дидрик Тёнсет и Ханс Кристер Холунд, которые помогли занять полностью норвежский подиум.



Всего же норвежские лыжники заняли девять мест из десяти лучших, при том, что от национальной команды Норвегии участвовало 12 спортсменов. Все они финишировали в первой двадцатке лучших.