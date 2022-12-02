Холунд: сильная нация не выступала, а так бы, вероятно, в топ-10 не было 9 норвежцев

Трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал результаты 10-километровой гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, завершившейся сегодня триумфом его национальной команды, представители которой заняли весь пьедестал и девять мест в первой десятке. Сам Холунд уверенно занял третье место, отметив, что не был удивлён факту доминирования норвежцев, но и не испытывал от него особой радости.



«Выглядит не очень хорошо, когда наверху столько норвежцев. Но надо сказать, что есть сильная лыжная нация, которая не участвует в соревнованиях, и сегодня её здесь нет. Так что в обычный сезон у нас, вероятно, не было бы девяти человек на вершине. Национальная квота также является лакомым куском для тех, кто приедет на Кубок Норвегии. Я не думаю, что мы должны сокращать её», — приводит слова Холунда норвежское издание NRK.



В прошлом году семеро норвежцев вошли в десятку лучших в заездах на длинные дистанции в мире. В Лиллехаммере доминирование укрепилось ещё больше. Поскольку Ийво Нисканен выбыл после коронавируса, а русские лыжники были дисквалифицированы после событий на Украине, гонка в Лиллехаммере прошла по образцу бывшего норвежского доминирования в лыжных гонках.



Напомним, 10-километровая гонка свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере завершилась победой чемпиона мира среди юниоров 2020 года молодого норвежца Ивера Тилдхейм Андерсена, для которого этот старт стал лишь вторым в карьере на Кубке мира. Сразу за ним последовали соотечественники Дидрик Тёнсет и Ханс Кристер Холунд, которые помогли занять полностью норвежский подиум.