Иверсен: доминирование Норвегии — это плохо. Но мы знали, что так и будет

Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал итоги 10-километровой гонки свободным стилем на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, завершившейся триумфом его национальной команды, представители которой заняли весь пьедестал и девять мест в первой десятке. Сам Иверсен был не так хорош и занял только 12-е место. Общаясь с корреспондентами после соревнования, он отметил, что не удивлён факту доминирования норвежцев и не испытывает от него особой радости.
«Это плохо. Но мы знали, что так будет. Возможно, нам следует отказаться от национальной квоты», — приводит слова Иверсена норвежское издание NRK.
Напомним, обычно Норвегия имеет шесть фиксированных мест в качестве базовой квоты на чемпионате мира. Но в гонках Кубка мира, организованных в Норвегии, они могут выставить 12 бегунов, как это и произошло в Лиллехаммере. Сегодняшняя 10-километровая гонка свободным стилем завершилась победой молодого норвежца Ивера Тилдхейм Андерсена. Сразу за ним последовали соотечественники Дидрик Тёнсет и Ханс Кристер Холунд.
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