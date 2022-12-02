Маркус Крамер заявил, что у российских спортсменов неверный образ в Европе

Бывший тренер сборной России Маркус Крамер рассказал, что европейцы сформировали совершенно неправильное представление о российских спортсменах.



«Я, конечно, сожалею о ситуации с российскими спортсменами. Было бы неплохо увидеть, как они катаются на лыжах здесь, на склонах, но все понимают, что в данный момент это невозможно.



Они также не поддерживают военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и то, что произошло. Думаю, у многих в Скандинавии и Центральной Европе сложился неверный образ российских спортсменов.



Я знаю, что большинство из них действительно против этой ситуации. Они немного замкнутые — это часть русского менталитета. Язык тоже иногда является проблемой. Они обдумывают ситуацию и имеют о ней собственное мнение, но общение с прессой для них в данный момент невозможно.



Я работаю с ними уже восемь лет и могу с уверенностью заявить, что это действительно приятные люди. Если вы отправитесь в Россию, то встретите много хороших людей, которые хотят спокойной жизни, как вы и я. Они хотят мира», — приводит слова Крамера Nettavisen.