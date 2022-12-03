Коростелёв зацепил забор и упал, но смог войти в топ-20 в квалификации спринта на КР

Российский лыжник Савелий Коростелёв, несмотря на падение перед выходом на стадион, смог завершить квалификацию спринта на 15-м месте. Спортсмен зацепил забор и упал. Коростелёв потерял много времени, однако смог войти в двадцатку сильнейших.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.

Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Квалификация. Спринт

1. Александр Большунов — 03.49,29.

2. Сергей Ардашев — отставание + 0,26.

3. Александр Терентьев + 03,59.

4. Илья Семиков + 03,92.

5. Алексей Червоткин + 04,23.

6. Иван Безматерных + 04,27.

7. Иван Горбунов + 05,28.

8. Андрей Кузнецов + 05,53.

9. Сергей Лушников + 05,89.

10. Александр Бакуров + 06,17…

15. Савелий Коростелёв + 07,52.