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Большунов выиграл квалификацию спринта на этапе Кубка России

Большунов выиграл квалификацию спринта на этапе Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем квалификации спринта у мужчин на этапе Кубка России в Вершине Тёи. Он показал результат — 03.49,29. Вторым пришёл Сергей Ардашев. Замкнул тройку лидеров Александр Терентьев.

Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Квалификация. Спринт

  1. Александр Большунов — 03.49,29.
  2. Сергей Ардашев — отставание + 0,26.
  3. Александр Терентьев + 03,59.
  4. Илья Семиков + 03,92.
  5. Алексей Червоткин + 04,23.
  6. Иван Безматерных + 04,27.
  7. Иван Горбунов + 05,28.
  8. Андрей Кузнецов + 05,53.
  9. Сергей Лушников + 05,89.
  10. Александр Бакуров + 06,17.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.

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