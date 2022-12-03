Большунов выиграл квалификацию спринта на этапе Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем квалификации спринта у мужчин на этапе Кубка России в Вершине Тёи. Он показал результат — 03.49,29. Вторым пришёл Сергей Ардашев. Замкнул тройку лидеров Александр Терентьев.
Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Квалификация. Спринт
- Александр Большунов — 03.49,29.
- Сергей Ардашев — отставание + 0,26.
- Александр Терентьев + 03,59.
- Илья Семиков + 03,92.
- Алексей Червоткин + 04,23.
- Иван Безматерных + 04,27.
- Иван Горбунов + 05,28.
- Андрей Кузнецов + 05,53.
- Сергей Лушников + 05,89.
- Александр Бакуров + 06,17.
Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.
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