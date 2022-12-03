Большунов выиграл квалификацию спринта на этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем квалификации спринта у мужчин на этапе Кубка России в Вершине Тёи. Он показал результат — 03.49,29. Вторым пришёл Сергей Ардашев. Замкнул тройку лидеров Александр Терентьев.

Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Квалификация. Спринт

Александр Большунов — 03.49,29. Сергей Ардашев — отставание + 0,26. Александр Терентьев + 03,59. Илья Семиков + 03,92. Алексей Червоткин + 04,23. Иван Безматерных + 04,27. Иван Горбунов + 05,28. Андрей Кузнецов + 05,53. Сергей Лушников + 05,89. Александр Бакуров + 06,17.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.