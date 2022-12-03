19-летний Савелий Коростелёв выиграл третий спринт подряд на Кубке России
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19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв выиграл третью спринтерскую гонку подряд в рамках этапов Кубка России – 2022/2023.
Третью победу Коростелёв одержал сегодня, 3 декабря, на втором этапе Кубка России. На финишной прямой Савелий боролся с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, но оказался сильнее. При этом Александра на финише смог обогнать и Сергей Ардашев. Гонка прошла в классическом стиле.
Отметим, что Коростелёву лишь 30 ноября исполнилось 19 лет. Он проводит первый полноценный сезон на взрослом уровне.
Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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