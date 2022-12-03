19-летний Савелий Коростелёв выиграл третий спринт подряд на Кубке России

19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв выиграл третью спринтерскую гонку подряд в рамках этапов Кубка России – 2022/2023.

Третью победу Коростелёв одержал сегодня, 3 декабря, на втором этапе Кубка России. На финишной прямой Савелий боролся с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, но оказался сильнее. При этом Александра на финише смог обогнать и Сергей Ардашев. Гонка прошла в классическом стиле.

Отметим, что Коростелёву лишь 30 ноября исполнилось 19 лет. Он проводит первый полноценный сезон на взрослом уровне.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).